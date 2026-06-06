В Кемерове поймали женщину, похитившую моторную лодку из съемной квартиры. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В полицию обратился 46-летний кемеровчанин. Он рассказал, что женщина, которая арендовала у него квартиру, украла резиновую моторную лодку. Ущерб составил 60 000 рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские задержали подозреваемую. Это оказалась ранее судимая 35-летняя жительница. Женщина украла лодку, когда съезжала с квартиры. Она планировала сдать ее в ломбард, но там отказались принять краденое. Тогда она продала лодку прохожему на улице.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас полицейские ищут украденную лодку.

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