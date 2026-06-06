Минздрав Кузбасса объяснил, как обезопасить семью в жаркую погоду

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Летом люди чаще бывают на свежем воздухе, но высокая температура воздуха может быть опасной. Особенно уязвимы к тепловому удару дети. Минздрав Кузбасса напоминает о мерах предосторожности и рассказывает, как защитить себя и близких в знойные дни.
Кто в группе риска
Больше всего опасности теплового удара подвержены: дети, пожилые люди, люди с избыточным весом, люди с заболеваниями сердечно сосудистой системы.
Признаки теплового удара
Обратите внимание на следующие симптомы - они могут свидетельствовать о перегреве: головокружение, слабость, головная боль, тошнота, повышение температуры тела.
Как защититься от жары
Чтобы избежать перегрева, следуйте простым правилам:
- избегайте выхода на улицу в самые жаркие часы - с 12.00 до 16.00;
- пейте достаточно воды;
- держитесь в тени;
- носите светлую одежду и головной убор
- в помещении пользуйтесь вентилятором или кондиционером.
Ранее мы писали, чем удивит юбилейный фестиваль «ПРОГЕШ»-2026 и каким будет летний сезон в Шерегеше, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.