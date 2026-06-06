Минздрав Кузбасса объяснил, как обезопасить семью в жаркую погоду

Как защитить семью в жару: советы минздрава Кузбасса. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летом люди чаще бывают на свежем воздухе, но высокая температура воздуха может быть опасной. Особенно уязвимы к тепловому удару дети. Минздрав Кузбасса напоминает о мерах предосторожности и рассказывает, как защитить себя и близких в знойные дни.

Кто в группе риска

Больше всего опасности теплового удара подвержены: дети, пожилые люди, люди с избыточным весом, люди с заболеваниями сердечно сосудистой системы.

Признаки теплового удара

Обратите внимание на следующие симптомы - они могут свидетельствовать о перегреве: головокружение, слабость, головная боль, тошнота, повышение температуры тела.

Как защититься от жары

Чтобы избежать перегрева, следуйте простым правилам:

- избегайте выхода на улицу в самые жаркие часы - с 12.00 до 16.00;

- пейте достаточно воды;

- держитесь в тени;

- носите светлую одежду и головной убор

- в помещении пользуйтесь вентилятором или кондиционером.

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