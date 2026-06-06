Фото: администрация города Кемерово.

V Всероссийская массовая велогонка прошла в Кемерове. Об этом сообщает администрация города.

Традиционная массовая велогонка была приурочена к Году единства народов России. Событие объединило велолюбителей города.

На проспекте Комсомольском стартовали гонщики разных возрастов - от трех лет до 30 и старше. Завершилась велогонка церемонией награждения. Лучшие велогонщики получили медали и ценные призы.

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