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НовостиОбщество6 июня 2026 10:11

Всероссийская массовая велогонка прошла в Кемерове

Велогонка объединила жителей Кемерова
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: администрация города Кемерово.

Фото: администрация города Кемерово.

V Всероссийская массовая велогонка прошла в Кемерове. Об этом сообщает администрация города.

Традиционная массовая велогонка была приурочена к Году единства народов России. Событие объединило велолюбителей города.

На проспекте Комсомольском стартовали гонщики разных возрастов - от трех лет до 30 и старше. Завершилась велогонка церемонией награждения. Лучшие велогонщики получили медали и ценные призы.

Ранее мы писали, чем удивит юбилейный фестиваль «ПРОГЕШ»-2026 и каким будет летний сезон в Шерегеше, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.