В Кузбассе осудят мужчину за серию краж из магазинов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Анжеро-Судженске завершено расследование уголовного дела против 35-летнего жителя. Его обвиняют в восьми кражах из магазинов. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Кузбассу.

В полицию обратились представители торговых организаций, сообщив о хищении продуктов. Общий ущерб составил около 52 000 рублей.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель города.

По данным следствия, мужчина приходил в магазины, выбирал товары, прятал их под куртку и покидал магазин без оплаты. Продукты он продавал прохожим, а деньги тратил.

Материалы дела переданы в Анжеро-Судженский городской суд. Максимальное наказание по статье обвинения - до двух лет лишения свободы.

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