Погода в Кузбассе 7 июня 2026 года: до +34 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 7 июня 2026 года. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 7 июня 2026 года. В этот день будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, местами +6…+11 градусов. Днем ожидается +29…+34 градуса. Ветер обещают восточный 2–7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Погода в Кемерове 7 июня 2026 года

В воскресенье, 7 июня 2026 года, в Кемерове будет небольшая облачность, без осадков.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +15…+17 градусов, в низких местах +12…+14 градусов. Днем будет +31…+33 градуса. Ветер обещают восточный, 2–7 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 7 июня 2026 года

В воскресенье, 7 июня 2026 года, в Новокузнецке будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью покажет до +20 градусов. Днем ожидается до +30 градусов. Ветер обещают северо-восточный, 2 метра в секунду.

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