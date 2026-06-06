В день рождения Пушкина: кузбасский педагог сохраняет наследие поэта

Илья Середюк в день рождения Пушкина рассказал о педагоге - руководителе музея поэта.

Сегодня, в день рождения Александра Пушкина, губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил труд педагога из Ленинска-Кузнецкого. По словам главы региона, благодаря усилиям таких учителей творчество классика остается близким и понятным молодежи.

Елена Аркадьевна Никитина - заслуженный учитель РФ, преподаватель русского языка и литературы гимназии № 12 - с 2008 года руководит классом-музеем Пушкина. Под ее началом экспозиция пополнилась копиями рукописей и личных вещей поэта, а также его посмертной маской. Педагог организует литературные гостиные, постановки и конкурсы чтецов, а вместе с учениками побывала во всех ключевых пушкинских местах России.

К сегодняшней дате школьники под руководством Елены Аркадьевны подготовили костюмированное представление. Так, через живое взаимодействие с наследием классика, юные кузбассовцы открывают для себя богатство отечественной культуры.

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