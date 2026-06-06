Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы чиновникам с 8 по 11 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кузбасса могут напрямую обратиться к заместителям председателя правительства Кузбасса, руководителям исполнительных органов региона с 8 по 11 июня 2026 года. Оставить обращения можно по телефонам прямой линии.

8 июня можно связаться с Дмитрием Малютой - председателем региональной энергетической комиссии Кузбасса. Его телефон: 8 (3842) 36 28 28 (с 15.00 до 17.00).

9 июня можно задать вопросы следующим чиновникам:

- Александру Кривцову - заместителю председателя правительства Кузбасса, министру сельского хозяйства региона. Его телефон: 8 (3842) 36 39 75 (с 15.00 до 16.00);

- Сергею Добрытину - начальнику архивного управления Кузбасса. Его телефон: 8 (3842) 58 30 56 (с 15.00 до 17.00);

- Дмитрию Киселеву - министру жилищно коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. Его телефон: 8 (3842) 58 38 41 (с 15.00 до 16.00).

10 июня можно обратиться к:

- Елене Галеевой - заместителю председателя правительства Кузбасса, министру экономического развития региона. Ее телефон: 8 (3842) 75 85 50 (с 15.00 до 16.00);

- Евгению Дудакову - начальнику инспекции государственного строительного надзора Кузбасса. Его телефон: 8 (3842) 58 70 12 (с 15.00 до 17.00).

11 июня можно связаться с Еленой Паксиной - и. о. министра культуры и национальной политики Кузбасса. Ее телефон: 8 (3842) 36 33 42 (с 13.00 до 15.00).

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