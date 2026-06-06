В Кузбассе спасли женщину от экс-возлюбленного, вооруженного обувной ложкой

В Кузбассе спасли женщину от агрессивного экс-возлюбленного, вооруженного обувной ложкой. Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области.

В Ленинске-Кузнецком сотрудники Росгвардии защитили женщину от дебошира, вооруженного обувной ложкой. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Вечером экипаж Росгвардии получил сигнал о происшествии и прибыл к многоквартирному дому на улице Молодогвардейцев. В подъезде они задержали 36-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, мужчина пришел к бывшей возлюбленной, чтобы выяснить отношения. Женщина отказалась его впускать. В ответ он повредил ручку двери и попытался проникнуть в квартиру, используя обувную ложку. В результате он повредил дверное полотно. Хозяйка вызвала полицию.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам внутренних дел. Подробности инцидента будут установлены в ходе проверки, по итогам которой примут решение в соответствии с законом.

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