Кузбассовец пытался проникнуть в ТЦ после закрытия и устроил дебош. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске экипаж Росгвардии задержал молодого человека, который наносил удары по зданию торгового центра. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Ночью росгвардейцы приехали на вызов в ТЦ на проспекте Строителей. Они увидели жителя, который вел себя неадекватно и наносил удары ногами по зданию. Задержанным оказался 20 летний парень. Установить, находился ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не удалось - у него наблюдались признаки опьянения неустановленного характера.

По предварительным данным, после закрытия торгового центра парень попытался войти в здание. Охранник отказал ему, нарушитель начал наносить удары по ТЦ, игнорируя требования прекратить. Мужчина нажал кнопку экстренного вызова Росгвардии. Дебошира передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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