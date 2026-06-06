В Кемерове задержали женщину, устроившую скандал в больнице. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове сотрудники Росгвардии задержали женщину, нарушившую порядок в медицинском учреждении. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Вечером росгвардейцы прибыли на вызов из городской больницы. На месте они обнаружили посетительницу, которая вела себя неадекватно. Чтобы разобраться в ситуации, они задержали 51-летнюю женщину с признаками алкогольного опьянения.

По предварительным данным, женщина, находясь в нетрезвом состоянии, после обследования начала конфликтовать с медперсоналом. Она грубила, ругалась и создавала угрозу для окружающих. Опасаясь дальнейшего развития ситуации, сотрудники больницы вызвали Росгвардию. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали женщину полиции.

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