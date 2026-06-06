Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+24°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит6 июня 2026 12:18

В Кемерове задержали женщину, устроившую скандал в больнице

В кемеровской больнице задержали скандалистку
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кемерове задержали женщину, устроившую скандал в больнице.

В Кемерове задержали женщину, устроившую скандал в больнице.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове сотрудники Росгвардии задержали женщину, нарушившую порядок в медицинском учреждении. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Вечером росгвардейцы прибыли на вызов из городской больницы. На месте они обнаружили посетительницу, которая вела себя неадекватно. Чтобы разобраться в ситуации, они задержали 51-летнюю женщину с признаками алкогольного опьянения.

По предварительным данным, женщина, находясь в нетрезвом состоянии, после обследования начала конфликтовать с медперсоналом. Она грубила, ругалась и создавала угрозу для окружающих. Опасаясь дальнейшего развития ситуации, сотрудники больницы вызвали Росгвардию. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали женщину полиции.

Ранее мы писали, чем удивит юбилейный фестиваль «ПРОГЕШ»-2026 и каким будет летний сезон в Шерегеше, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.