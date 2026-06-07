Свадебный бум в Кузбассе: почти 300 пар поженились в красивую дату

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе суббота, 6 июня 2026 года, ознаменовалась настоящим свадебным бумом. Свои судьбы в этот день связали сразу 289 пар.

Как рассказали в Управлении ЗАГС Кузбасса, жители региона традиционно отдают предпочтение символичным и красивым датам, веря в особую магию и гармонию цифр.

Сотрудники ведомства тепло поздравили молодоженов и пожелали новоиспеченным семьям благополучия, согласия, а также долгого и счастливого союза.

Ранее мы писали, чем удивит юбилейный фестиваль «ПРОГЕШ»-2026 и каким будет летний сезон в Шерегеше, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.