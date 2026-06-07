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НовостиОбщество7 июня 2026 2:50

В кузбасской тайге и степях обнаружили уникальные дикорастущие ирисы и эфедру

Ученые нашли в Кузбассе новые места обитания редких краснокнижных растений
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: минприроды Кузбасса.

Фото: минприроды Кузбасса.

Ученые обнаружили новые места произрастания редких видов флоры в Кузбассе в ходе подготовки к выпуску нового издания региональной Красной книги, запланированного на 2031 год. Об этом сообщили в минприроды Кузбасса.

Ежегодный экологический мониторинг охватил уже 10 округов региона, а настоящим ботаническим раем стали окрестности деревни Васьково в Промышленновском округе.

В текущем полевом сезоне 2026 года биологи нашли у сел Егозово и Сапогово редкий рябчик малый, а возле поселка Известковый - краснокнижный ирис низкий и эфедру односемянную.

Вопросы экологии и защиты природы остаются в приоритете у властей региона: по поручению губернатора Ильи Середюка в Кузбассе активно развиваются «зеленые» программы, соответствующие федеральному экологическому курсу.

Ранее мы писали, чем удивит юбилейный фестиваль «ПРОГЕШ»-2026 и каким будет летний сезон в Шерегеше, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.