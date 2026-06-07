В Кузбассе мошенники начали маскироваться под курьеров известных магазинов

Фото: архив "КП". Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кузбасса предупреждает о новой схеме телефонного обмана, где злоумышленники используют имена крупных сетевых магазинов.

Аферисты звонят жертве под видом сотрудников службы доставки известного ретейлера и сообщают о якобы возникшей «проблеме с заказом» или «ошибочной доставке». Для быстрого решения вопроса они просят продиктовать код подтверждения из СМС или пароль. Получив эти данные, преступники взламывают личные аккаунты пользователей на маркетплейсах или имитируют взлом для психологического давления на человека.

В ведомстве напоминают: настоящие курьеры и службы доставки никогда не запрашивают пароли и коды из сообщений.

Ранее мы писали, кузбассовцы отдали мошенникам почти 24 млн рублей за неделю, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.