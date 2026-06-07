Главный токсиколог Кузбасса объяснил бесполезность браслетов от комаров

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Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов поделился правилами безопасной защиты от насекомых.

По его словам, три основных химических вещества в репеллентах - ДЭТА, икаридин и ИР3535 - абсолютно безопасны при строгом соблюдении инструкции. Самым мощным действием обладает ДЭТА, но это вещество и наиболее токсично, поэтому для детей старше года лучше выбирать составы на базе ИР3535 или с содержанием ДЭТА менее 10%.

Наносить средства нужно только на открытую кожу (избегая лица, порезов и детских ладоней), не распылять в комнатах, а после прогулки обязательно смывать мылом.

При признаках отравления (тошнота, головокружение) нужно срочно смыть состав и при необходимости вызвать скорую помощь.

Врач также предупредил, что популярные браслеты от комаров на природе практически бесполезны из-за слишком малой зоны действия. Надежнее всего работают аэрозоли, закрытая одежда и москитные сетки.

Ранее мы писали, кузбассовцы отдали мошенникам почти 24 млн рублей за неделю, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.