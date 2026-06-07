В Новокузнецке будут проходить бесплатные джазовые концерты под открытым небом

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Новокузнецке возрождают традицию воскресных концертов духовых оркестров под открытым небом. Об этом сообщил мэр Денис Ильин.

Весь июнь - 7, 14, 21 и 28 числа - на уличной площадке джаз-клуба «Геликон» будет выступать знаменитый губернаторский духовой оркестр «Новый Кузнецкий биг-бэнд» (0+).

Коллектив, объездивший с гастролями полмира, подготовил для горожан разнообразную программу: от классических вальсов, полек и маршей до военных песен и джазовых композиций.

Жителей и гостей города ждут на музыкальные вечера каждое воскресенье с 18.00 до 20.00.

Ранее мы писали, кузбассовцы отдали мошенникам почти 24 млн рублей за неделю, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.