Урожайность в два раза выше средней: глава Кузбасса рассказал о достижениях местного агрария

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Кузбассе 10 июня отмечают День российского фермера. Сегодня в регионе работают более тысячи хозяйств, которые вносят огромный вклад в продовольственную безопасность края. Об этом сказал губернатор Илья Середюк.

В качестве примера успешного развития отрасли глава региона привел Павла Башмакова из Прокопьевского округа. Фермер во втором поколении активно внедряет на своих полях высокие технологии: от спутниковой навигации и автопилотов на технике до цифровой паспортизации земель. Благодаря такому подходу урожайность картофеля у Павла почти вдвое выше показателей коллег.

Илья Середюк подчеркнул, что власти продолжат поддерживать аграриев, так как крепкие хозяйства - это фундамент экономики и залог того, что на столах кузбассовцев всегда будут свежие и натуральные продукты.

Ранее мы писали, кузбассовцы отдали мошенникам почти 24 млн рублей за неделю, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.