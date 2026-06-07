Обгон по встречке обернулся для кузбассовца для водителя штрафом в 7 500 рублей

Фото: полиция Кузбасса.

В Прокопьевске водитель автомобиля Kia поплатился рублем за грубое нарушение правил. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Один из горожан снял на видео, как иномарка обгоняет попутный транспорт через сплошную линию на улице Пионерской.

Запись была направлена в проект «Мобильный патруль». Сотрудники ГАИ оперативно установили личность нарушителя и составили на него протокол за выезд на встречную полосу. Итог опасного маневра - штраф в размере 7 500 рублей.

Ранее мы писали, кузбассовцы отдали мошенникам почти 24 млн рублей за неделю, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.