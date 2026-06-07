Кузбассовцу грозит до 6 лет колонии за шопинг с чужой картой

Фото: архив "КП". Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

53-летний житель Ленинска-Кузнецкого стал фигурантом уголовного дела после того, как нашел на улице чужую банковскую карту. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Вместо того чтобы вернуть находку, мужчина решил устроить себе праздник: за один день он успел 38 раз расплатиться чужими деньгами в продуктовых магазинах. Владелец карты, 32-летний горожанин, вовремя не заблокировал счет и обратился в полицию только тогда, когда увидел уведомления о списании почти 11 000 рублей.

Полицейские быстро вычислили и задержали подозреваемого. Сейчас расследование дела по статье «Кража» завершено, материалы направлены в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали, кузбассовцы отдали мошенникам почти 24 млн рублей за неделю, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.