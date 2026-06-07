Погода в Кузбассе 8 июня 2026 года: жара и грозы

Фото: архив "КП". Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 8 июня 2026 года сохранится по-летнему жаркая погода. В отдельных районах температура воздуха поднимется до +33 градусов, однако местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

По области ночью ожидается +13…+18 градусов, местами +7…+12 градусов. Днем воздух прогреется до +28…+33 градусов, местами будет немного прохладнее +22…+27 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы.

Погода в Кемерове 8 июня 2026 года

В областной столице ночью температура составит +14…+16 градусов, днем +30…+32 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду. Несмотря на переменную облачность, существенных осадков в Кемерове не ожидается.

Погода в Новокузнецке 8 июня 2026 года

В Новокузнецке будет немного прохладнее, чем в северной части области. Ночью ожидается +11…+16 градусов, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди, а днем местами возможны грозы. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

Высокая пожарная опасность сохраняется

Несмотря на вероятность локальных дождей, ситуация с пожарной опасностью в регионе остается напряженной. На 8 июня 2026 года по всей территории Кузбасса прогнозируется четвертый класс горимости.

Специалисты напоминают о запрете на разведение костров и необходимости соблюдать меры предосторожности во время отдыха на природе.

Ранее мы писали, кузбассовцы отдали мошенникам почти 24 млн рублей за неделю, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.