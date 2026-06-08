Поездка на заправку обернулась для жителя Кемерова штрафом в 47 тысяч рублей

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские Кемерова отстранили от езды пьяного водителя кроссового мотоцикла. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Сотрудники ДПС во время патрулирования заметили на заправке питбайк Kayo Basic TT140. Проверка документов показала, что 18-летний водитель не имел прав, зато возил пассажира по оживленным городским улицам. Инспекторы сразу заметили у юноши признаки опьянения, что позже подтвердила экспертиза.

Нарушителя отстранили от управления, а на месте составили целый «букет» протоколов: за нетрезвую езду, отсутствие шлема, страховки и регистрации транспорта. Питбайк отправили на штрафстоянку.

Теперь молодому человеку грозят штрафы, общая сумма которых может превысить 47 000 рублей.

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