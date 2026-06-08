В Кузбассе сотрудники МЧС спасли ребенка и троих взрослых из огня

Фото: МЧС Кузбасса.

В Киселевске на улице Боевой произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

Когда на место приехали первые подразделения, из окна на первом этаже валил дым, а подъезд был сильно задымлен. Бойцы газодымозащитной службы оперативно вывели по лестницам четырех человек, включая одного ребенка. Благодаря быстрой реакции пожарных, никто не пострадал.

Оказалось, что в квартире загорелись стена и мебель, общая площадь пожара составила всего три квадратных метра.

С огнем справились 10 специалистов и три единицы техники.

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