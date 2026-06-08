Врач предупредил кузбассовцев об опасности «дезинфекции» шашлыка алкоголем

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА.

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов напомнил жителям о правилах безопасности во время пикников.

Эксперт развенчал популярные заблуждения: например, маринад лишь замедляет рост бактерий, поэтому мясо нельзя держать в тепле дольше трех часов. Также опасно ориентироваться только на румяную корочку - внутри кусок может остаться сырым и содержать опасные палочки и листерии.

Особое внимание врач уделил мифу о «дезинфекции» организма алкоголем: спиртное не убивает заразу, а лишь усиливает отравление и обезвоживание.

Если после отдыха началась рвота или поднялась температура, специалист советует немедленно обращаться в больницу, особенно если речь идет о детях или пожилых людях.

Ранее мы писали, что в Кузбассе бабушка и внук погибли от удара током в бане, а еще четыре человека, включая ребенка, погибли в жутком ДТП в Кузбассе.