Алкоголь, таблетки и гадюки: в токсикологии Кемерова подвели итоги первой недели июня

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В отделении острых отравлений кемеровской больницы скорой помощи имени М.А. Подгорбунского подвели итоги первой недели июня. О них сообщил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

С 1 по 7 июня в стационар поступили 26 пациентов, из которых девять - дети и подростки. Большая часть пострадавших уже выздоровела и выписана домой, остальные остаются под наблюдением врачей.

В списке причин госпитализации лидируют отравления алкоголем. На втором месте оказались запрещенные вещества, на третьем - медикаменты. Также за неделю медики спасали двух человек, пострадавших от укусов гадюк. Специалисты отмечают, что в эту статистику входят только острые случаи, а не последствия длительных запоев или алкогольные психозы.

Врачи призывают жителей Кузбасса к бдительности: лекарства и бытовую химию нужно хранить в местах, куда точно не доберутся дети.

Медики напоминают, что нельзя совмещать алкоголь с таблетками или «назначать» препараты себе самостоятельно.

Если появилось подозрение на отравление, не стоит ждать или лечиться домашними методами - необходимо сразу звонить по номеру 112.

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