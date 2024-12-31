Как старшее поколение училось пользоваться нейросетями

Фото: пресс-служба Goodline.

В Кемерове участницы проекта «Активное долголетие» пришли в офис кузбасского интернет-провайдера Goodline, чтобы разобраться, как технологии помогают в обычной жизни. Интерес появился после сюжета о домофонах Goodline на ТВ, и женщины отправились к провайдеру за ответами из первых уст.

«Умные домофоны, нейросети, Вай-Фай 7 - это не что-то из области фантастики, это уже реальность. Освоив эти технологии, люди поймут простоту этого всего и смогут быстрее взаимодействовать», - отметил директор по развитию маркетинга и продаж компании Goodline Егор Скибин.

Не просто домофон, а страж безопасности

Гостям провели экскурсию по офису, а затем - лекцию об умных домофонах, видеонаблюдении и приложении «Goodline Город». Разговор быстро стал практическим: участницы спрашивали, как подключается оборудование, нужен ли специальный кабель и удобно ли пользоваться сервисом.

Фото: пресс-служба Goodline.

Особое внимание уделили умным домофонам. С их помощью можно видеть, что происходит у подъезда, следить за двором и управлять доступом через мобильное приложение. Гости смогли посмотреть систему в работе на интерактивном демо-образце домофона с реальными панелью, трубкой, ключами и планшетом, где в режиме реального времени транслировалось видео камер в одном из кемеровских домов.

«Во-первых, безопасность. Наших квартир, нашего жилья! Дворы. Если у кого-то детки маленькие, это вообще очень хорошо!», - поделилась активистка Наталья Сомова.

Фото: пресс-служба Goodline.

Фото: пресс-служба Goodline.

Фото: пресс-служба Goodline.

Нейросети: не сложно и очень полезно

После разговора о домофонах участницам показали, как работают нейросети. На мастер-классе искусственный интеллект стал не сложным термином, а понятным помощником: может составить поздравление, придумать стихотворение, подсказать идею для рукоделия или помочь с сообщением близким.

Участницы быстро включились в процесс и начали примерять новые возможности на свои задачи.

Фото: пресс-служба Goodline.

«Какие вообще возможности есть? Мы это изучаем! То есть это же можно и шить, и вязать, и вышивать! И учиться общаться! Развивать отношения с нашими внуками, детьми», - поделилась активистка Лидия Сиразутдинова.

В итоге участницы «Активного долголетия» увидели: технологии могут быть понятными и очень полезными. Умный домофон помогает защитить дом и двор, в приложении есть все нужные сервисы для комфортной городской жизни, а нейросети открывают новые возможности для общения и творчества.