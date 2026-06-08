В Кузбассе директора фирмы будут судить за невыплату зарплаты бухгалтеру

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В Березовском завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в невыплате заработной платы сотруднику. Об этом сообщили в пресс-службах СК и прокуратуры Кузбасса.

По данным прокуратуры Кемеровского района, с апреля 2024 года по ноябрь 2025 года местная жительница работала в компании главным бухгалтером. При этом с июля по ноябрь 2025 года заработная плата ей не выплачивалась. В ведомстве сообщили, что задолженность перед работником превысила 180 тысяч рублей.

Прокурорская проверка показала, что у предприятия имелась реальная возможность рассчитаться с сотрудницей, однако образовавшаяся задолженность стала следствием неправомерных действий руководителя. Материалы были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

На их основании следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ - полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев.

По версии следствия, директор организации, являвшийся также ее учредителем, в период с июля по ноябрь 2025 года систематически не исполнял обязательства по выплате заработной платы. В следственном комитете уточнили, что подтвержденная задолженность перед сотрудницей превысила 58 тысяч рублей.

В ходе расследования были допрошены работники и должностные лица предприятия, изъята необходимая документация и проведена судебно-бухгалтерская экспертиза.

Обвиняемый признал вину. Кроме того, в ходе предварительного следствия и после внесенного прокурором представления задолженность по заработной плате перед работником была полностью погашена.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

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