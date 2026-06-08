Более 70% теплосетей Кузбасса проверили к отопительному сезону.

В Кузбассе полным ходом идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. Специалисты строго по графику проводят гидравлические испытания тепловых сетей.

Губернатор Илья Середюк отметил, что уже проверено почти три тысячи километров теплосетей - это более 70% от общего плана. В некоторых муниципалитетах испытания завершены. Он поручил профильному блоку правительства жестко контролировать все работы, а главам муниципалитетов - в сжатые сроки представить графики ремонта объектов теплоснабжения.

Глава региона уточнил, что от качества подготовки зависит стабильность подачи тепла зимой, поэтому все участники должны проявить максимальную ответственность.

На данный момент план гидравлических испытаний полностью выполнили в Тайге, Юрге, Гурьевском, Ижморском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Мариинском, Междуреченском, Прокопьевском, Промышленновском, Таштагольском, Тяжинском, Чебулинском, Юргинском, Яйском и Яшкинском муниципальных округах.

Ранее мы писали, что шесть новых ФАПов и амбулаторий начали работу в кузбасских селах, а еще в Кузбассе более 9 тысяч человек пострадали от укусов клещей с начала сезона.