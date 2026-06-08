В южной агломерации Кузбасса появились шесть новых медучреждений.

В Новокузнецком округе открыли шесть современных медучреждений: в селах Ильинка, Сосновка, Березово, Красная Орловка, Красулино и поселке Металлургов. Новые объекты первичного звена здравоохранения запустили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Проект инициировал президент России Владимир Путин при поддержке партии «Единая Россия».

Губернатор Кузбасса Илья Середюк подчеркнул, что более 16,5 тысяч жителей отдаленных населенных пунктов Новокузнецкого округа теперь смогут получать квалифицированную медицинскую помощь в комфортных условиях. Им не придется тратить время на поездки в город.

Открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и амбулаторий отвечает на запрос жителей на доступную медицинскую помощь. Развитие первичного звена здравоохранения ведется системно: строятся новые учреждения, закупается современное оборудование, привлекаются молодые специалисты.

Ранее мы писали, что шесть новых ФАПов и амбулаторий начали работу в кузбасских селах, а еще в Кузбассе более 9 тысяч человек пострадали от укусов клещей с начала сезона.