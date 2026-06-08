Шаурмичную в Кузбассе закрыли на 90 суток после отравления посетителей. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Мысковский городской суд Кемеровской области вынес решение по делу об административном правонарушении. Индивидуальный предприниматель, занимающийся общественным питанием, нарушил санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Нарушения стали поводом для проверки после случаев отравления пяти человек, в том числе троих несовершеннолетних. Их здоровью был нанесен вред разной степени тяжести. Изучив материалы, суд установил, что нарушения угрожают жизни и здоровью людей. Деятельность шаурмичной приостановлена на 90 суток.

Ранее мы писали, что шесть новых ФАПов и амбулаторий начали работу в кузбасских селах, а еще в Кузбассе более 9 тысяч человек пострадали от укусов клещей с начала сезона.