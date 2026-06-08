Каждый четвертый кузбассовец получает меры социальной поддержки.

В честь Дня социального работника прошел торжественный прием. 173 лучших представителя профессии получили областные и ведомственные награды.

Губернатор Илья Середюк отметил, что система социальной помощи в Кузбассе становится более адресной и современной. В 2025 году на нее выделено свыше 30 миллиардов рублей, что на пять миллиардов больше, чем годом ранее. Особое внимание уделяется семьям с детьми: в регионе более 36 тысяч многодетных семей, для которых вводятся новые меры поддержки. Для старшего поколения действуют программы активного долголетия, в которых участвуют более 200 тысяч кузбассовцев.

Система социальной поддержки развивается и приносит пользу благодаря труду соцработников. Сегодня каждый четвертый житель Кузбасса получает меры социальной поддержки. Это пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи и люди в сложной жизненной ситуации. 11 тысяч работников социальной сферы региона остаются надежной опорой для них.

Ранее мы писали, что шесть новых ФАПов и амбулаторий начали работу в кузбасских селах, а еще в Кузбассе более 9 тысяч человек пострадали от укусов клещей с начала сезона.