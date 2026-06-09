В Кузбассе к 1 июля появятся новые модульные гостиницы при поддержке «Единой России»

Фото: пресс-служба АПК.

Кузбасс вошел в число российских регионов-лидеров по темпам строительства глэмпингов и модульных гостиниц. Масштабный проект реализуется по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» и в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

До 2027 года регион получит солидную федеральную субсидию в размере 630 миллионов рублей. Эти деньги помогут кузбасским предпринимателям открыть более 450 новых комфортных номеров.

Как подчеркнул губернатор Илья Середюк, развитие туризма помогает диверсифицировать экономику Кузбасса и снижать ее зависимость от угольного сектора. Новые туристические объекты - это не только комфортный отдых для гостей, но и новые рабочие места, а также поддержка малого бизнеса.

Проекты реализуются в три этапа. На первом этапе инвесторы уже установили 11 модульных объектов на 84 номера. В их числе - гостиница «Сказки Горной Шории» (54 номера), вторая очередь горной деревни в отельном комплексе «Тайгара» (25 номеров) и экопарк «Под хвоей» в Чебулинском округе. Всего же к 1 июля планируется ввести в эксплуатацию 25 объектов на 213 номеров. На втором этапе (до конца 2026 года) введут еще 165 номеров, а на третьем (в 2027 году) - еще 88.

В прошлые годы в кузбасских округах ввели 245 подобных номеров. Среди успешных примеров - база отдыха «Парус» в Беловском округе с 24 всесезонными домиками и лыжными трассами, комплекс «Шестаковские усадьбы» в Чебулинском округе для желающих посетить знаменитое захоронение динозавров, а также проект «Эко-деревня» санатория «Танай» на особо охраняемой природной территории.

Ранее мы писали, что туристов из Кузбасса предупредили о новых правилах въезда во Вьетнам, а еще жительница Кузбасса проехала полстраны, чтобы отдать деньги мошенникам.