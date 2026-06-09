В Кузбассе за неделю зарегистрировали 6 тысяч случаев ОРВИ

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В Кузбассе за первую неделю июня за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились шесть тысяч человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Кузбасса.

Несмотря на внушительную цифру, медики отмечают положительную динамику: уровень заболеваемости упал на 5,6% по сравнению с предыдущей семидневкой.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии провели детальный мониторинг, обследовав 142 пациента. В 18 случаях удалось точно определить возбудителя болезни. Лабораторные исследования подтвердили, что в регионе сейчас циркулируют исключительно вирусы негриппозной природы - случаев классического гриппа за этот период не выявлено.

Ранее мы писали, что туристов из Кузбасса предупредили о новых правилах въезда во Вьетнам, а еще жительница Кузбасса проехала полстраны, чтобы отдать деньги мошенникам.