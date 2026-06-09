Синоптики объяснили, почему в Кузбассе пока опасно купаться в реках

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На юг Западной Сибири пришло настоящее пекло. Горячий воздух из степей Казахстана обеспечит кузбассовцам жаркую и сухую погоду. Об этом предупредила ведущий синоптик Новокузнецкой гидрометобсерватории Елена Поскребышева.

10 и 11 июня столбики термометров днем поднимутся до +29…+34 градусов. В предгорьях возможны локальные грозы.

Несмотря на зной, синоптики призывают жителей Кузбасса повременить с купанием. Вода в реках бассейна Томи сейчас прогрета всего до +10…+12 градусов. При такой разнице температур резкое погружение в воду может вызвать у человека опасные судороги и спазм мышц. Чтобы водные процедуры были безопасными, нужно дождаться, когда реки прогреются хотя бы до +18 градусов.

Кроме того, в регионе объявлена высокая пожароопасность, поэтому с огнем на природе стоит быть предельно осторожными.

Ранее мы писали, что туристов из Кузбасса предупредили о новых правилах въезда во Вьетнам, а еще жительница Кузбасса проехала полстраны, чтобы отдать деньги мошенникам.