Кемеровскому бизнесмену грозит до 2 лет тюрьмы за отказ сменить название компании

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Директор кемеровской коммерческой организации стал фигурантом уголовного дела из-за чрезмерной привязанности к названию своей фирмы. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Еще в 2022 году суд обязал его исключить из наименования компании слово «Судебно-», однако предприниматель это требование проигнорировал.

Примечательно, что это уже не первая попытка заставить бизнесмена соблюдать закон. В 2024 году он уже был осужден за это же нарушение и отделался штрафом. Но даже обвинительный приговор не заставил его изменить вывеску.

Теперь прокуратура Ленинского района утвердила новый обвинительный акт. За упорное нежелание исполнять решение суда кемеровчанину грозит уже вполне реальное наказание - вплоть до двух лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что туристов из Кузбасса предупредили о новых правилах въезда во Вьетнам, а еще жительница Кузбасса проехала полстраны, чтобы отдать деньги мошенникам.