СК Кузбасса начал проверку после массового отравления в Мысках

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мысках следователи начали проверку после того, как пять человек, среди которых есть дети, почувствовали себя плохо после посещения местного заведения общепита. Об этом сообщили в следком Кузбасса.

Информация о происшествии изначально появилась в СМИ и социальных сетях.

Как сообщили в ведомстве, все пострадавшие обратились за медицинской помощью с признаками сильного недомогания. Предположительно, накануне они ели в одном и том же городском кафе.

Сейчас сотрудники ведомства проводят доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося, проверяют работу заведения и по результатам работы вынесут процессуальное решение.

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