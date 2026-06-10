В Кемерове выставили на продажу известный паб за 35 миллионов рублей

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове выставили на продажу «Панда паб», расположенный на Притомском проспекте. Объявление о поиске покупателя появилось на популярной интернет-площадке.

Заведение площадью 296,1 кв. метра находится в цокольном этаже одной из новых высоток. Из главных плюсов предложения - удачное расположение на первой линии, два отдельных входа и полностью оборудованная по санитарным нормам кухня.

Покупатель получит бизнес «под ключ»: паб продается вместе со всей мебелью и техникой за 35 миллионов рублей.

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