Главе КЭТК не удалось смягчить приговор за страшную аварию с трамваями в Кемерове

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Кемеровский областной суд оставил без изменений наказание для генерального директора «Кемеровской электротранспортной компании». Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Ранее его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Речь идет о масштабной аварии с трамваем №10, которая произошла в июне 2024 года. Из-за неисправных тормозов вагон на огромной скорости вылетел с путей: один человек погиб, а общее число пострадавших превысило 140 человек, многие из которых получили тяжелейшие травмы.

Следствие установило, что руководитель не организовал должным образом ремонт техники и предрейсовый контроль - фактически на линию выпускали неисправные вагоны. За это суд первой инстанции назначил ему два с половиной лишения свободы, а также штраф в 300 тысяч рублей.

Осужденный и его адвокаты пытались оспорить этот вердикт и просили смягчить наказание, однако коллегия областного суда сочла приговор справедливым. Помимо тюремного срока, руководителю в течение трех лет запрещено занимать административные должности.

Ранее мы писали, что в Кемерове в День города до Московской площади запустят шаттлы, а еще кузбасские медики сделали переливание крови более безопасным для пациентов.