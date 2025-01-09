Коворкинг Goodline отметил 2 года «дофаминовой вечеринкой»

Фото: пресс-служба Goodline.

В историческом центре Кемерова есть место, где идеи находят единомышленников, а встречи превращаются в проекты. Коворкингу Goodline исполнилось два года - и за это время он стал не просто площадкой с рабочими местами, а точкой притяжения для талантливых людей.

Пространство, которого не хватало городу

Сюда приходят предприниматели, фрилансеры, блогеры, дизайнеры, маркетологи и представители сообществ. Здесь проводят лекции, тренинги, деловые встречи, творческие вечера и образовательные проекты. Только в 2025 году гостями коворкинга стали более пяти тысяч человек. Коворкинг Goodline стал постоянным местом для встреч «Города Талантов» и мероприятий «Идентичного Кемерова».

Для компании это пространство стало продолжением важной идеи: делать для города больше, создавать полезную инфраструктуру и объединять людей, которые ищут и реализуют новые идеи.

Фото: пресс-служба Goodline.

Фото: пресс-служба Goodline.

Фото: пресс-служба Goodline.

Эту ценность отмечают гости. Предприниматель Вадим Прощенко проводит здесь тренинги с первых дней открытия. По его словам, в Goodline продумано все - от техники до команды, которая помогает организаторам.

Образовательные проекты тоже выбирают коворкинг для своих встреч: участники клуба немецкого языка смотрят фильмы на большом экране и в удобных креслах, обсуждают кинокартины и практикуют язык.

День рождения с дофамином

Второй день рождения коворкинга Goodline отметили «дофаминовой вечеринкой». На праздник пришли около сотни кемеровчан: резиденты, партнеры и те, для кого коворкинг стал своим местом. Пространство украсили граффити, цветочными коллажами и неоном, организовали вкусный и яркий фуршет.

Фото: пресс-служба Goodline.

Фото: пресс-служба Goodline.

Фото: пресс-служба Goodline.

С мероприятия гости унесли дофаминовый заряд, новые знакомства и подарки, среди которых были уникальные шаржи, сделанные с помощью ИИ.

Коворкинг Goodline подходит не только для встреч. Сюда можно прийти поработать: спокойно, удобно, в центре города и в по-настоящему рабочей атмосфере. В свободном доступе библиотека, канцтовары, чай и кофе.

За два года коворкинг стал местом, где проявляется Кемерово - через идеи, сообщества, образование, бизнес и людей, которым важно делать больше для себя, для других и для города.