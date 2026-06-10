Сняли обвинения в расстреле: в Кузбассе присяжные оправдали фигурантов дела об убийстве

Фото: объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Осинниковский городской суд вынес приговор по делу об убийстве мужчины у местной автостанции, которое произошло в апреле 2023 года. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

По версии следствия, потерпевшего застрелили в голову из нарезного оружия. На скамье подсудимых оказались двое: предполагаемый исполнитель, которого также обвиняли в незаконном обороте оружия, и его знакомый, который, как считало следствие, привез стрелка на место и помог ему скрыться на машине.

Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Коллегия пришла к выводу, что причастность обоих мужчин к убийству и пособничеству не доказана. В результате суд полностью оправдал их по этим статьям.

Тем не менее полностью избежать наказания первому подсудимому не удалось - присяжные признали его виновным в незаконном приобретении и хранении оружия. За это преступление суд назначил ему три с половиной года лишения свободы, а также штраф в размере 10 тысяч рублей. Второй фигурант дела был оправдан полностью.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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