В Кузбассе осудили соцработницу, похитившую квартиру у 101-летней участницы ВОВ

В Кузбассе экс-соцработницу отправили в колонию за хищение квартиры у ветерана ВОВ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинске-Кузнецком суд вынес приговор по делу о мошенничестве. 60-летнюю жительницу признали виновной в преступлении. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу и прокуратуре Кузбасса.

В январе 2025 года прокуратура и УФСБ России провели проверку. Они выяснили, что квартиру 101-летней женщины похитили, подозреваемой могла быть сотрудница соцобслуживания. Следователи возбудили уголовное дело.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемая, используя свои служебные полномочия, знала о здоровье ветерана Великой Отечественной войны, ее двухкомнатной квартире и отсутствии близких родственников на территории региона. Она установила доверительные отношения с пожилой женщиной. Уговорила ее оформить договор дарения квартиры под предлогом совместного проживания и ухода за ней. Квартира стоила более 2,6 миллиона рублей. Она отвела пожилую женщину к нотариусу для оформления документов.

Подозреваемая отрицала вину, утверждая, что ухаживала за пенсионеркой из гуманных соображений. Однако хозяйка квартиры заявила, что не собиралась дарить квартиру, а планировала завещать ее внучке, живущей в другом регионе. Квартиру вернули законной владелице.

Суд признал доказательства достаточными для обвинительного приговора. Женщине назначили 4 года лишения свободы в колонии общего режима.

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