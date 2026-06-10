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НовостиОбщество10 июня 2026 12:54

Сибирякам напомнили о праве не работать в жару

Юрист рассказала о правах сибиряков при высокой температуре в офисе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Сибирякам напомнили о праве не работать в жару.

Сибирякам напомнили о праве не работать в жару.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирцы могут отказаться от работы, если температура в офисе превышает 28 градусов, сообщила Горсайту юрист Елена Попова.

Она отметила, что жара может негативно сказаться на здоровье сотрудников. В таких случаях работник имеет право письменно уведомить руководство, указав показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег.

Юрист подчеркнула, что до получения ответа от начальства работник не должен покидать рабочее место. В противном случае это может быть расценено как прогул

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