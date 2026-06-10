В кузбасском городе вспыхнул крупный пожар. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За дежурные сутки с 9 по 10 июня в Кузбассе произошло 20 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Среди наиболее крупных пожаров - возгорание неэксплуатируемых строений в Березовском на улице Кузбасской. Площадь возгорания составила 199 квадратных метров. Для тушения привлекались 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

В Гурьевске огонь охватил неэксплуатируемое строение на улице Энгельса. Площадь пожара достигла 100 квадратных метров. На месте работали 14 спасателей и 3 единицы спецтехники.

В Анжеро-Судженске на улице Красная Горка загорелся жилой дом вместе с надворной постройкой. Огонь распространился на 70 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли 14 человек и 4 единицы техники.

Еще один пожар произошел в Таштаголе на улице Советской - загорелся многоквартирный жилой дом. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. С огнем боролись 10 спасателей, задействовав 3 единицы техники.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 6 раз выезжали для ликвидации последствий ДТП.

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