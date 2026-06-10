В Кемерове по горячим следам задержали жителя Новосибирска, избившего знакомого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В отдел полиции «Южный» в Кемерове обратился 27-летний житель Белова. Он рассказал, что знакомый избил его палкой и забрал золотую цепочку, кольцо и кулон. Ущерб составил 230 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Новосибирска. Злоумышленник назначил встречу потерпевшему в Кемерове, чтобы разрешить конфликт. После разговора он посадил беловчанина в машину и отвез к лесополосе. Там он избил его палкой по рукам, голове и телу, сломав ногу. Затем потребовал отдать украшения.

Потерпевший, испугавшись за свою жизнь, передал ценные вещи. Налетчик вернул его на место встречи и скрылся с украшениями, которые сдал в комиссионный магазин. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за разбой. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. На время следствия подозреваемого заключили под стражу.

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