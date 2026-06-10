Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти пенсионера в Кузбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти пенсионера в Кузбассе.

В Информационный центр СК России обратилась жительница Кузбасса, выразив недовольство ходом расследования смерти своего отца. В феврале этого года тело пенсионера нашли в одном из помещений базы отдыха в поселке Свободном, где он работал. До сих пор обстоятельства гибели не выяснены, виновные не найдены. Обращения в соответствующие органы не дали результатов. СУ СК России по Кемеровской области возбудило уголовное дело.

Председатель СК России РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Кузбассу Бэликто Базарову подготовить доклад о предварительных результатах расследования. После завершения следствия он также должен отчитаться о его итогах. Центральный аппарат СК взял это поручение на контроль.

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