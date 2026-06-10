В Кузбассе осудят женщину за передачу автомобиля подростку, попавшему в ДТП. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе возбуждено уголовное дело против жительницы Бачатского. Она подозревается в вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

В мае 2026 года женщина приобрела автомобиль и передала его сыну своей подруги, у которого не было водительских прав. Она разрешила подростку ездить на этой машине по дорогам общего пользования. Своими действиями женщина подвергла жизнь несовершеннолетнего опасности.

28 мая 2026 года подросток, не осознавая всей опасности, попал в аварию, управляя автомобилем. Несовершеннолетний получил травмы.

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и собрать доказательства. За это преступление предусмотрено наказание до года лишения свободы.

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