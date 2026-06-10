Бастрыкину доложат о нарушении жилищных прав многодетной семьи в Кузбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по делу о нарушении жилищных прав многодетной семьи из Промышленного, Кемеровской области.

Многодетная мать из пгт Промышленное обратилась в социальную сеть СК России «ВКонтакте» с жалобой на нарушение жилищных прав ее семьи. С 2024 года она состоит на учете как нуждающаяся в жилье для семьи с ребенком-инвалидом. В марте текущего года ее признали малоимущей и имеющей право на внеочередное получение жилья. Однако это решение было отменено, семья вынуждена арендовать жилье за свой счет. Обращения в компетентные органы не дали результатов, меры для разрешения ситуации не приняты.

СУ СК России по Кемеровской области возбудило уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Кемеровской области Бэликто Базарову доложить о предварительных и окончательных результатах расследования, мерах по обеспечению семьи жильем. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате.

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