В Кузбассе бизнес-леди накажут за нарушение миграционного законодательства Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Прокопьевске полицейские выявили нарушение миграционного законодательства в кафе на проспекте Строителей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

34-летняя владелица сервиса доставки суши наняла 27-летнего иностранца на должность повара. Однако она не уведомила миграционную службу о заключении трудового договора в установленные сроки.

Сотрудники полиции составили протокол. Предпринимательнице грозит штраф до 800 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

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