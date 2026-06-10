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НовостиОбщество10 июня 2026 23:30

В Кузбассе бизнес-леди накажут за нарушение миграционного законодательства

В Кузбассе привлекли к ответственности предпринимательницу за нарушение миграционного законодательства
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе бизнес-леди накажут за нарушение миграционного законодательства

В Кузбассе бизнес-леди накажут за нарушение миграционного законодательства

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Прокопьевске полицейские выявили нарушение миграционного законодательства в кафе на проспекте Строителей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

34-летняя владелица сервиса доставки суши наняла 27-летнего иностранца на должность повара. Однако она не уведомила миграционную службу о заключении трудового договора в установленные сроки.

Сотрудники полиции составили протокол. Предпринимательнице грозит штраф до 800 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Ранее мы писали, что в Кемерове в День города до Московской площади запустят шаттлы, а еще кузбасские медики сделали переливание крови более безопасным для пациентов.