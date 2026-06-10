Газовые сети в коттеджном поселке Кемеровского округа перестанут быть бесхозными. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кемеровский районный суд обязал администрацию Кемеровского муниципального округа поставить на учет газовые сети в коттеджном поселке. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Суд постановил, что администрация округа должна в течение шести месяцев подать заявление в уполномоченный орган о принятии на учет как бесхозяйное имущество газопровода среднего и низкого давления в коттеджном поселке «Заповедный лес» в деревне Журавлево.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что газовые сети поселка относятся к опасным производственным объектам, но организация, отвечающая за их обслуживание, отсутствует.

Если не принять меры по учету этих объектов и определению их принадлежности, это может нарушить требования промышленной безопасности и права граждан на безопасные условия проживания и бесперебойное получение коммунальных услуг.

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