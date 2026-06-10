Погода в Кузбассе 11 июня 2026 года: до +33 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 11 июня 2026 года. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 11 июня 2026 года. В этот день будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, местами +6…+11 градусов. Днем ожидается +28…+33 градуса. Ветер обещают юго-восточный 2–7 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Погода в Кемерове 11 июня 2026 года

В четверг, 11 июня 2026 года, в Кемерове будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +13…+15 градусов. Днем будет +29…+31 градус. Ветер обещают юго-восточный, 2–7 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 11 июня 2026 года

В четверг, 11 июня 2026 года, в Новокузнецке будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью покажет до +18 градусов. Днем ожидается до +28 градусов. Ветер обещают северный, 2 метра в секунду.

Ранее мы писали, что в Кемерове в День города до Московской площади запустят шаттлы, а еще кузбасские медики сделали переливание крови более безопасным для пациентов.