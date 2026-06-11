На Московской площади в День города откроют почти 50 фуд-зон

Фото: администрация Кемерова.

В пятницу, 12 июня, Кемерово отметит двойной праздник - День России и День города. Для жителей и гостей подготовили масштабную гастрономическую программу. Об этом сообщили в администрации города.

На улицах развернутся 88 точек общепита. Самой крупной площадкой станет Московская площадь, где будут работать сразу 49 торговых павильонов.

В меню обещают угощения на любой вкус: от традиционного плова и шашлыка до хот-догов, блинов и свежей выпечки. Любители сладкого смогут купить мороженое, пончики и сахарную вату. В жару кемеровчан выручат прохладительные напитки и квас (только на главной площади его будут продавать в пяти точках). Помимо еды, в продаже появятся игрушки и воздушные шары.

Праздничные фуд-корты также откроются в парке Победы имени Жукова, на Фестивальной площади, набережных Томи и у спортивных центров «Кузбасс» и «Кузбасс-Арена».

Все торговые объекты оформят в едином стиле, чтобы подчеркнуть торжественную атмосферу города.

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