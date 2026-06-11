В Новокузнецке завершают реставрацию монумента «50 лет образования СССР»

Фото: соцсети Дениса Ильина.

Реставрация монумента «50 лет образования СССР» вышла на финишную прямую. Об этом сообщил мэр Денис Ильин.

В ходе работ строители столкнулись с серьезными скрытыми дефектами - глубокими трещинами в основании. Чтобы памятник простоял десятилетия, фундамент пришлось экстренно усиливать и защищать от влаги специальной гидросистемой.

Сейчас специалисты уже восстановили геометрию всех элементов, устранили выбоины и нанесли черновой слой штукатурки. На очереди финишное выравнивание и покраска высококачественными смесями.

Главной особенностью обновленного памятника станет архитектурная подсветка, которая выделит мощь композиции в ночное время.

По контракту объект должны сдать к августу, но подрядчик планирует успеть раньше - к 20-25 июля.

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